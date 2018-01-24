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Cezayir'de stajyer doktorlardan eylem

Başkentin en büyük hastanesinde eylem yapan stajyer doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti

Cezayir'de stajyer doktorlardan eylem

 Cezayir'de stajyer doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkentin en büyük hastanesinde eylem yaptı.

Ülkenin bazı kentlerindeki devlet hastanelerinde görev yapan yüzlerce stajyer doktor, başkent Cezayir'in en büyük sağlık kuruluşu Mustafa Paşa Hastanesi önünde toplandı.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerinin yazılı olduğu pankartlar açan grup, meşru isteklerine yanıt verilinceye kadar direneceklerini ifade etti.

Doktorlar adına açıklama yapan Nedir Melah, sağlık sisteminin reforme edilmesini istediklerini söyledi.
Cezayir sokaklarında izin verilmediği için eylemi hastane önünde yaptıkların belirten Melah, "Yetkililer, stajyer doktorların taleplerinin henüz hiçbirine olumlu yanıt vermedi." dedi.
Mustafa Paşa Hastanesinde görevli stajyer doktor Süfyan Dayfullah da çalışma şartlarının iyileştirilmesini, uzak bölgelere zorunlu hizmetin kaldırılmasını, uzman doktorların askerlikten muaf olma hakkından yararlanmasını talep ettiklerini aktardı.
Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle bir süredir bazı etkinlikler düzenliyor.
Cezayir yönetimi, başkentte çıkan olayların kaosa dönüştüğü 2011 yılından bu yana kentte gösteri düzenlenmesine izin vermiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cezayir #doktorlar #eylem #gösteri #stajyer doktorlar
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