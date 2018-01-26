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Cezayir'de trafik kazası: 15 ölü

Yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Cezayir'de trafik kazası: 15 ölü

Cezayir'in kuzeybatısındaki Saida ilinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Seyyid Ahmed beldesinde yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların ilk yardım hizmetinin ardından Saida Hastanesine nakledildiği bildirilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir'de, trafik kazalarında yılda yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Ülkede 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 3 bin 639 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Saida #cezayir
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