Cezayir Havayolları çalışanları, 7 sendika üyesinin işten çıkarılmasına tepki amacıyla grev başlattı

Cezayir Havayolları Şirketi çalışanları, 7 sendika üyesinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla grev başlattı.



Söz konusu grev, geçen pazartesi günü hostes sendikasının düzenlediği greve katılanlardan 7'sinin işten çıkarılması kararına tepki amacıyla gerçekleştirildi. Grev nedeniyle Houari Boumediene Havalimanı'ndaki uçuşların büyük kısmı iptal edildi.

Hostes sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7 sendika üyesine bugün işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. İşten çıkarma kararının, Cezayir iş hukuku ve sendikal özgürlüklerin ihlali olduğunu belirten yetkililer, pilot, hostes ve teknik bakım ekibini temsilen 6 sendikanın genel greve gittiğini kaydetti.



Çalışanlar, işten çıkarma kararı iptal edilinceye ve talepleriyle ilgili diyalog süreci başlatılıncaya kadar greve devam edeceklerini aktardı.

Pazartesi günü hosteslerin greve gitmesiyle iç ve dış hatlarda pek çok uçuş iptal olmuş, Cezayir Mahkemesi'nin protestoların yasal olmadığı yönünde karar vermesiyle grev sona ermişti.



Cezayir Havayolları çalışanları maaşlarının artırılması talebiyle geçen yıllarda da pek çok defa bu türden eylemlere başvurmuştu.

