Cezayir’in Tebessa kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

CEZAYİR'İN DOĞUSUNDA KORKUTAN DEPREM

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos 2025 tarihinde yerel saatle 20.12’de, doğudaki Tebessa ilinin Negrin ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ARTÇI SARSINTI 10 DAKİKA SONRA GELDİ

Aynı bölgede, depremin ardından yaklaşık 10 dakika sonra, saat 20.22'de Negrin'in 26 kilometre güneydoğusunda 4,7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.



Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü, depreme ilişkin ilk incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmadığını açıkladı. Ancak ekiplerin sahada inceleme ve keşif çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Cezayir’in kuzeyinde, özellikle Akdeniz kıyısındaki bölgelerde sık sık küçük ve orta şiddette depremler yaşanıyor. Ülkede son büyük deprem Mayıs 2003’te, başkent Cezayir’in 50 kilometre doğusunda bulunan Bumerdas vilayetinde meydana gelmişti. 7,0 büyüklüğündeki o depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina da ağır hasar almıştı.