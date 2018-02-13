Cezayirli asistan doktorlar parlamento binası önünde gösteri yaptı

Cezayir'deki devlet hastanelerinde hizmet veren asistan doktorlar, parlamento binası önünde, çalışma şartlarını protesto etti.



Parlamento binası önündeki gösteriye katılan asistan doktorlardan El-Hayyar Atıye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır greve devam ettiklerini belirterek, "Protesto eylemleri; vatandaşların çıkarını gözeten, sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunan meşru taleplerimize ulaşıncaya kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı diyalog kapısını kapadığı için istemesek de sokaklara çıkmak zorunda kaldık." dedi.

Asistan doktor Fuad Saidi ise vatandaşlara sağlık hizmeti verecek imkanlara sahip olmadıklarını aktararak, "Büyük meblağlar harcanmasına rağmen vatandaşlara sağlık konusunda yardım edecek imkana sahip değiliz. Sağlık sisteminde iyileşme olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Buna, insana ve sağlık sektöründeki insan kaynaklarına önem verilmemesinin neden olduğuna dikkati çeken Saidi, bu sektörün ancak doktorların imkanlarının geliştirilmesiyle iyileşebileceğini aktardı.

Genel Cerrahi Uzmanı Kenze Dermum da öncelikli olarak, hak ve ödevler konusunda diğer Cezayir vatandaşlarıyla eşit seviyede olmak istediklerini belirterek, grevin, anayasal hakları olduğunu vurguladı.

Yönetimin, kendilerini ifade etmek için gerçekleştirdikleri grevin yasal olmadığını öne sürdüğünü dile getiren Dermum, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, maaşlarımızda yasa dışı şekilde kesintiye gitti. Taleplerimize olan bağlılığımıza dikkati çekmek için sokaklara çıktık."

Cezayir'deki devlet hastanelerinde halihazırda 15 bin asistan doktorun hizmet verdiği ifade ediliyor. Cezayirli asistan doktorların bir kısmı 14 Kasım'dan bu yana çalışma şartlarının iyileştirilmesi için grev yapıyor.