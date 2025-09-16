Charlie Kirk cinayetinde yeni gelişme: Savcı idam cezası isteyecek, cinayetin ayrıntıları şoke etti

Utah Eyaleti’nde büyük infiale yol açan Charlie Kirk cinayetiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Savcı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, 22 yaşındaki Tyler Robinson hakkında idam cezası talep edeceklerini duyurdu.

Savcı Gray, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Bu, sadece bireysel bir şiddet olayı değil; aynı zamanda toplumun temel güven duygusuna yapılan vahşi bir saldırıdır. Tyler Robinson için idam cezası isteyeceğiz.” Ayrıca, “Bu kararı hafife almıyorum.” diyerek idam talebinin ciddiyetini vurguladı.

SAVCI, CİNAYET ŞÜPHELİSİ İÇİN İDAM CEZASI İSTEYECEK, YEDİ SUÇLAMA AÇIKLANDI

22 yaşındaki Tyler Robinson, ağırlaştırılmış cinayet ve tanıklarla ilgili suçları da kapsayan toplam yedi ayrı suçlamayla karşı karşıya. Mahkeme belgelerine göre, suçlamalar şu şekilde sıralanıyor:

Ağırlaştırılmış cinayet

Silahla ağır suç teşkil edecek şekilde ateş açmak

Adaleti engellemek – silahı yerinden oynatmak

Adaleti engellemek – kıyafetleri ortadan kaldırmak

Tanığı etkilemek – ev arkadaşına mesajları silmesini söylemek

Tanığı etkilemek – ev arkadaşına sessiz kalmasını söylemek

Çocukların bulunduğu yerde şiddet içeren suç işlemek

ROBINSON SALDIRIYI DİSCORD’DA KABUL ETMİŞ

Soruşturma kapsamında dijital kanıtlar da değerlendiriliyor. Discord platformu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Robinson’un çevrimiçi bir sohbette silahlı saldırıyı kabul etmiş göründüğü doğrulandı.

FBI DİREKTÖRÜ: “20’DEN FAZLA KİŞİ SORGULANACAK”

FBI Direktörü Kash Patel, Senato komitesine verdiği ifadede, cinayetle bağlantılı olarak çok sayıda kişinin sorgulanacağını belirtti. Patel, sohbette yer alan “20’den çok daha fazla kişinin” sorgulanacağını söyledi.

Senatörlerin, başka kişilerin de cinayete karışmış olabileceği ihtimali hakkında yönelttiği soruya, Patel net bir şekilde “Evet efendim” yanıtını verdi.

TRANS EV ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİ DOĞRULANDI

Ayrıca FBI, Tyler Robinson’un trans birey olan ev arkadaşıyla bir ilişki içinde olduğunu da doğruladı.

Robinson, Utah’taki mahkemeye ilk kez yerel saatle 15.00’te (ET: 17.00 / BST: 22.00) çıkacak. Duruşma, hem ulusal hem de uluslararası medya tarafından yakından izleniyor. Kamuoyunun dikkat kesildiği dava süreci, geniş güvenlik önlemleri altında yürütülecek.