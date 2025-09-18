Charlie Kirk suikastı sonrası gelen paylaşım, pahalıya patladı! Ünlü komedyenin TV şovu süresiz askıya alındı

ABD’de Cumhuriyetçi hareketin önde gelen isimlerinden Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından, komedyen Jimmy Kimmel sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kimmel, paylaşımlarında, “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı” yorumunu yaptı. Bu açıklama kamuoyunda tartışma yaratırken, destek ve tepki mesajları sosyal medyada hızla yayıldı.

ABC’DEN ŞOK AÇIKLAMA: ŞOV DURDURULDU

Kimmel’ın sözleri sonrasında ABC kanalı, herhangi bir gerekçe belirtmeden “Jimmy Kimmel Live” programını belirsiz bir süre için durdurduğunu açıkladı.

Ünlü komedyenin kanal ile olan sözleşmesinin önümüzdeki yıl mayıs ayında sona ereceği biliniyor. Ancak Kimmel, ABC’nin aldığı bu karar sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kimmel’ın programının durdurulması siyasetin de gündemine taşındı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika için harika haber.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABC kanalını aldığı bu karar nedeniyle tebrik etti.