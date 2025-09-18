Charlie Kirk suikastı sonrası gelen paylaşım, pahalıya patladı! Ünlü komedyenin TV şovu süresiz askıya alındı

ABD’li ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu “Jimmy Kimmel Live” programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yaptığı tartışmalı paylaşımlar sonrası ABC kanalı tarafından süresiz askıya alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Charlie Kirk suikastı sonrası gelen paylaşım, pahalıya patladı! Ünlü komedyenin TV şovu süresiz askıya alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD’de Cumhuriyetçi hareketin önde gelen isimlerinden Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından, komedyen Jimmy Kimmel sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kimmel, paylaşımlarında, “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı” yorumunu yaptı. Bu açıklama kamuoyunda tartışma yaratırken, destek ve tepki mesajları sosyal medyada hızla yayıldı.

ABC’DEN ŞOK AÇIKLAMA: ŞOV DURDURULDU

Kimmel’ın sözleri sonrasında ABC kanalı, herhangi bir gerekçe belirtmeden “Jimmy Kimmel Live” programını belirsiz bir süre için durdurduğunu açıkladı.

Ünlü komedyenin kanal ile olan sözleşmesinin önümüzdeki yıl mayıs ayında sona ereceği biliniyor. Ancak Kimmel, ABC’nin aldığı bu karar sonrası herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kimmel’ın programının durdurulması siyasetin de gündemine taşındı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika için harika haber.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, ABC kanalını aldığı bu karar nedeniyle tebrik etti.

Moskova'da Türk bulgurunun tanıtımı yapıldıMoskova'da Türk bulgurunun tanıtımı yapıldıDünya
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 18 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiBenzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 18 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd
Günün Manşetleri
33 ilde DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel'e sert sözler
Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ortaya çıktı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
Çok Okunanlar
Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak Sağanak yağmur ve fırtına Türkiye’yi esir alacak
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama Diyanet İşleri Başkanlığı’na atama
Safî Arpaguş kimdir? Safî Arpaguş kimdir?
Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" Ali Koç: "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur"