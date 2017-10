CIA Başkanı Mike Pompeo, teşkilatın risk alacağını ve daha sert olacağını söyledi.

ABD’de Demokrasiyi Savunma Derneği (FDD)’nin düzenlediği Ulusal Güvenlik Zirvesi’nde konuşan CIA Başkanı Mike Pompeo ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster, İran, Suriye ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. CIA Başkanı Mike Pompeo, teşkilatın önümüzdeki dönemde daha sert olacağını, sıcak bölgelerdeki ajan sayısını artıracağını ve daha fazla risk alacağını açıkladı.



İDLİB’İ YAKINDAN İZLİYORUZ



Pompeo, El Nusra ve İran’ın ilişkisi olduğunu iddia ederek, Türkiye, Rusya, İran tarafından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’deki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi:



“El Kaide ile İran arasındaki bağ herkesin bildiği bir sır. İlişkileri var... İranlıların El Kaide ile birlikte çalıştığı zamanlar oldu ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Abbottabad’da ele geçirilen bazı belgeleri açıklayacağız. En azından şunu biliyoruz, birbirlerini hedef almamak üzere yaptıkları bir anlaşma var. Batı’yı kendi aralarındaki ideolojik farklılıktan daha tehlikeli görüyorlar. Bu bağlamda İdlib’i yakından izliyoruz. Nusra ve diğer cepheler ile İran arasında bir ilişki var mı, ilişkinin boyutu nedir?”



İran hakkındaki istihbaratları da Başkan Trump ile paylaştıklarını belirten CIA Başkanı Pompeo, İran’ı durdurmak için ne yapılacağına dair soru üzerine “Birçok araç ve seçeneğimiz var, şu an için İran ile ticaret yapılmasını zorlaştıracağız” dedi ve Hazine Bakanlığı’nın önemine vurgu yaptı. Amerikan Hükümeti ve Hazine Bakanlığı, geçen hafta İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak ilan etmişti.



‘TİCARET YAPMAYIN’



ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. McMaster da İran hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Rusya ve İran, katil Esad rejimine yardım ve yataklık ediyor. İran, Yemen ve Irak’ta aynı hegemon amaçlar peşinde ve terör grupları aracılığıyla Suudi Arabistan ile İsrail’i tehdit ediyor. Tüm dostlarımızı İran’ın bölgede istikrarı bozan tavrına karşı bizle beraber hareket etmeye çağıracağız” diyen McMaster, İran ile ticaret yapan ülkelere tehdit yağdırdı. McMaster, “İran Devrim Muhafızları ile ticaret yapmayın. İran Devrim Muhafızları’nı zenginleştirmeyin. Çünkü bedelini tüm dünya ödeyecektir” ifadelerini kullandı.



KDHC VE İRAN HEDEFTE



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve İran’ın uzun yıllardır silahlanma ve konvensiyonel silah konusunda işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Pompeo, “Bu iki ulus devletin de ihracat kontrol yasası yok dolayısıyla her şey yasasız ilerliyor. Bu durum karşısında istihbarat teşkilatı olarak Başkan Trump’ı bilgilendirmek ve aralarında sadece maddi değil, teknoloji değiş-tokuşu ihtimalinin de gerçekleşmemesini temin etmek zorunluluğumuz var” dedi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin nükleer programının sonuna geldiğini açıklayan Pompeo, “Program artık beş ay gibi bir süre içerisinde tamamlanmış olabilir, yani birkaç aydan bahsediyoruz ve Başkan Trump’ın da belirttiği gibi Kim Jong-Un’un bu güce sahip olmaması için artık küresel bir çabaya ihtiyacımız var. Sizi temin ederim, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tehdidi çerçevesinde sadece füze sistemleri değil her alanda gözlem yapmaya devam ediyoruz. Bu güce ulaşmamaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Askeri güç tercihimiz değil ama ABD’nin çıkarlarını korumak üzere gerekli olursa, askeri güç dahil elimizden ne geliyorsa yapacağız” açıklamasında bulundu.



‘DAHA FAZLA RİSK ALACAĞIZ’



Pompeo, sunucunun bölgedeki partnerlerimizle İran, Rusya ve terörizme karşı doğru koalisyonlar içerisinde olduğumuzu düşünüyor musunuz sorusunu “Bu değişkenlik gösteriyor diye düşünüyorum” şeklinde cevapladı. Nisan ayında yaptığı açıklamada Pompeo, Türkiye’nin “daha etkin bir NATO müttfeki olması gerektiğini” söylemişti. Gelecek döneme dair de açıklamalarda bulunan CIA Başkanı Mike Pompeo, önümüzdeki dönemde teşkilatın “etkin casusluk köklerini yeniden keşfedeceğini, daha saldırgan olacağını, sıcak bölgelerdeki ajan sayısını artıracağını ve sahada daha fazla risk alacağını” açıkladı.



BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIZ



2011 yılında Usama bin Ladin, Pakistan’da Abbottabad yerleşkesinde Amerikan askerlerince öldürülmüştü. Mike Pompeo yerleşkede ele geçirildiği iddia edilen bazı belgelerin açıklanacağını 11 Eylül 2017 tarihinde duyurmuştu. Ancak belgelerin İran ve El Kaide ilişkisine dair olduğunu belirtmemişti. Pompeo, “İranlıların El Kaide ile birlikte çalıştığı zamanlar oldu ve bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Abbottabad’da ele geçirilen bazı belgeleri açıklayacağız” dedi.



Beste Gül Öneren

Aydınlık Gazetesi