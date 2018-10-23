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CIA Direktörü Haspel Türkiye'ye geliyor

ABD medyası, CIA Direktörü Gina Haspel'in Türkiye'de Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili temaslarda bulunacağını yazdı

CIA Direktörü Haspel Türkiye'ye geliyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

ABD medyasının, ismini paylaşmadığı kaynaklara dayandırarak yayımladığı haberlere göre Haspel, Türkiye'de Kaşıkçı soruşturması kapsamında temaslarda bulunacak.

Kaşıkçı olayı
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi arabistan #cia #abd
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