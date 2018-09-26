CIA Direktörü Gina Haspel, ulus devletleri hedef tahtasına koyduklarını söyledi. Haspel ayrıca Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan yeni ajanlarla çalışacaklarını dile getirdi.

Hedefinde ulus devletler olduğunu açıkça ilan eden Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Türkçe bilen ajan arayışına girdi.



Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından göreve atanan CIA Direktörü Gina Haspel, konuya ilişkin konuştu.



11 Eylül sonrası denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını belirten Haspel, ülkenin 11 Eylül öncesine dönmesi için çalışacaklarını ifade etti.



CIA de ABD'ye "rakip ulus devletlere" karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu. Ve özellikle, Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlarla çalışacaklarını dile getirdi.



Haspel ise "rakip ulus devletler" olarak nitelediği yeni odakları hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. CIA Direktörü, yabancı dil uzmanlığı olan ajanlara yenilerini eklemenin öncelikli hususlardan biri olduğuna değindi.





ulusal.com.tr