CIA’dan Trump’a soğuk duş: İran ablukayı parçalıyor!

CIA’nın hazırladığı gizli rapor, Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasının etkisiz kaldığını ve Tahran'ın askeri gücünü koruduğunu kanıtladı. Beyaz Saray'ın pembe tablolarının aksine, İran’ın devasa füze gücüyle aylarca direnebileceği gerçeği Washington koridorlarında deprem etkisi yarattı. İşte ABD’nin kâğıttan kaplan politikasını ifşa eden o raporun perde arkası...

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırgan politikalarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belgeledi. Hazırlanan son analiz, İran'ın ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına karşı hiçbir ciddi ekonomik sarsıntı yaşamadan en az üç ila dört ay boyunca tam direnç gösterebileceğini savunuyor.

WASHİNGTON'UN "İYİMSERLİĞİ" ÇÖKTÜ

Washington Post’un ele geçirdiği CIA analizine göre, ABD’nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığı Tahran yönetimini pes ettirmeye yetmiyor. Haberde, Beyaz Saray’ı zor durumda bırakan belgeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Belgeye aşina dört kişinin belirttiğine göre, bu bulgu (ABD Başkanı) Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki iyimserliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor.”

FÜZE GÜCÜ SAPASAĞLAM: TRUMP YANILIYOR

İstihbarat raporu, sadece ekonomik dayanıklılığı değil, İran’ın askeri kapasitesini de gözler önüne serdi. ABD ve İsrail bombardımanlarına rağmen Tahran’ın "önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu" tespiti yapıldı. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, İran’ın savunma hattındaki gerçek rakamlar Trump’ın iddialarını boşa çıkarıyor:

Mobil fırlatma rampalarının yüzde 75'i halen İran'ın elinde.

Füze stoklarının yüzde 70'i kullanılabilir durumda.

Yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamı saldırılardan kurtarıldı.

TRUMP’IN "ÇELİK DUVAR" İDDİASI VE GERÇEKLER

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran’ın askeri gücünün bittiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az.”

Hürmüz Boğazı'ndaki kuşatmayı “adeta çelik bir duvar gibi” sözleriyle tanımlayan Trump, İran ekonomisinin “çöküş” eğilimi gösterdiğini, para biriminin “değersiz” olduğunu ve askerlerinin maaşlarını “ödeyemediğini” iddia etse de, CIA raporu bu söylemlerin sahadaki karşılığının olmadığını gösteriyor. Washington’un yaptırım ve abluka politikası, İran’ın onarılmış füzeleri ve korunan askeri altyapısı karşısında etkisiz kalmaya devam ediyor.