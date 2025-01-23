Çiftçi eylemi çatışmaya dönüştü: Polis biber gazı ile müdahale etti

Yunanistan’ın Kardiça ilinde ekonomik destek talepleriyle eylem yapan çiftçilere polis, biber gazı ile müdahale etti. Çiftçilerin karayolunu kapatma girişimi, polisle gergin bir çatışmaya yol açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çiftçi eylemi çatışmaya dönüştü: Polis biber gazı ile müdahale etti
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Yunanistan'ın Kardiça ilinde, bir grup çiftçinin ekonomik destek talebiyle gerçekleştirdiği protesto, polisle çiftçiler arasında şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Çiftçiler, E-65 karayolunu kapatarak hükümetin tarıma yönelik desteklerini artırmasını talep etti. Ancak polis, traktörlerin geçişini engellemeye çalıştı ve bu, çiftçilerle güvenlik güçleri arasında gerilimi tırmandırdı.

Olay, çiftçilerin E-65 karayolunu trafiğe kapatma eylemi gerçekleştirdiği sırada patlak verdi. Polis, eylemin devam etmesini engellemek için hareket ederken, polis ile çiftçiler arasında arbede yaşandı. Çiftçiler traktörleriyle karayolunu kapatırken, polis ekipleri de araç geçişini engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sonucu, polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Çiftçilerin talepleri, Yunan hükümetinin tarım sektörüne yönelik ekonomik desteği artırmaya yönelik adımlar atması yönünde. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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