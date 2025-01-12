Çığ felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte Bölgesi'nde yer alan Alp Dağları'nın Verbanı-Cusio Ossola mevkiindeki Trasquera bölgesinde çığ düştü. Çığın düşmesiyle birlikte 5 kişi kar kütlesinin altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişininse yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından ANSA ajansına açıklama yapan Trasquera Belediye Başkanı Geremia Magliocco, "Çığın düştüğü bölge 2 bin metreden fazla bir yüksekliğe sahip. Pist dışında kayak yapmaktan başka yapacak bir şey yok. Oraya ancak kar ayakkabısı ya da helikopterle çıkılabilir." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında dağda bulunanların dağcı mı yoksa kayakçı mı olduklarının henüz netleşmediği belirtildi.