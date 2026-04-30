Çıkarttığı savaşın ABD için maliyeti 1 trilyon dolara koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Kongre üyeleri arasında yaşanan sert tartışma, Washington’un bölgedeki saldırganlığının maliyetine dair derin bir uçurumu ortaya çıkardı. Pentagon, mühimmat ve ekipman bakımını kapsayan doğrudan operasyonel bedeli 25 milyar dolar olarak açıklasa da bu rakam, demokrat liderler ve uzmanlar tarafından gerçeği yansıtmayan bir "maskeleme" çabası olarak nitelendiriliyor. Ekonomistler, savaşın enerji ve gıda fiyatlarındaki sarsıcı etkisiyle birlikte ülke ekonomisine toplam yükün 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump yönetiminin gelecek yıl için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri harcamalardaki en büyük artış olarak kayıtlara geçerken, bu devasa tutar savaşın kördüğüm haline geldiğini kanıtlıyor.

HALKIN SIRTINDAKİ ÜSTÜ ÖRTÜLEN BEDEL

Washington’un İran'a yönelik hukuksuz deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, Amerikan hane halkını doğrudan bir ekonomik kıskaca sürükledi. Benzin fiyatlarının galon başına 4,23 dolara ulaşarak tarihi zirveleri görmesi, her Amerikan ailesinin bütçesine yaklaşık 5 bin dolarlık ek bir yük bindirmiş durumda. Ekonomistler, atılan her füzenin maliyetinin ötesinde, halkın temel gıda ve yakıt masraflarındaki bu artışın her geçen gün kontrol edilemez bir boyuta ulaştığını vurguluyor.

HARABEYE DÖNEN ÜSLER VE STRATEJİK YIKIM

Savaşın ekonomik tahribatı sadece mühimmat stoklarıyla sınırlı kalmayıp, İran’ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine yönelik etkili misillemeleriyle daha da ağırlaşıyor. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün’deki ABD üslerinde meydana gelen ağır hasarların onarımı için Pentagon milyarlarca dolarlık bir ek bütçeye ihtiyaç duyuyor. Sadece Bahreyn’deki 5. Filo karargahının onarım maliyetinin dahi tek başına 200 milyon doları bulabileceği tahmin edilirken, Pentagon yetkilileri denizaşırı tesislerdeki yıkımın tam boyutunu kamuoyundan gizlemeye devam ediyor.

BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN KISMI

Uzmanlar, günlük yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan çatışma maliyetinin aslında "buzdağının görünen kısmı" olduğu konusunda hemfikir. Geçmişteki başarısız Irak işgali tecrübesine dayanan Harvardlı ekonomist Linda Bilmes gibi isimler, asıl büyük faturanın çatışmalar sonrasında ortaya çıkacağını hatırlatıyor. Gazi bakımı, tükenen silah stoklarının yeniden inşası ve müttefiklerin hasar talepleri gibi uzun vadeli kalemler eklendiğinde, Washington’un başlattığı bu savaşın Amerikan ekonomisini kalıcı bir çöküşe sürükleme riski giderek artıyor.