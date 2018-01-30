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Çikolata devine soruşturma!

Fransa'da Nutella ürününde yüzde 70 indirime giden süpermarket zincirine, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden soruşturma başlatıldı.

Çikolata devine soruşturma!

Fransa'da Nutella adlı çikolata kreması ürününde yüzde 70 indirime giden süpermarket zincirine, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden soruşturma başlatıldı.
 
Fransa’da yasal kampanya süresi dışında “maliyetin altında zararına satış” yapılması haksız rekabet yaratığından dolayı yasak. 
 
Bir süpermarket zincirinin Nutella adlı çikolata kreması ürününde indirime gitmesi birçok şehirde izdihama neden olmuştu.

4.50 Euro'dan 1.40 Euro'ya düşen ürünü almak isteyen müşteriler sabahın erken saatlerinde geldikleri mağazalarda adeta birbirleriyle yarıştı.
 
Birçok mağaza çalışanı izdiham sebebiyle zor anlar yaşadıklarını belirtirken İtalyan Ferrero şirketi görüntüler sonrası üzüntülerini dile getirdi.
 
Gün boyunca Fransa'nın farklı kentlerinden benzer haberler geldi, bazı kentlerde yaşananlar 'sokak isyanı' olarak nitelendi.
 
Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert benzer görüntüler yaşanmaması için bu tarz indirimlere bir sınırlama getireceklerini açıklamıştı./Milliyet

Etiketler; #fransa #nutella
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