CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Çin 19'uncu Milli Kurultayı

Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Lideri Xi Jinping başkanlığında yürütülen kurultayda 2 bin 354 katılımcı bir araya geldi. Önümüzdeki 5 yıllık süreci şekillendirecek kararların alınacak. Yolsuzlukla mücadele öncelikli gündem maddelerinden olacak

Çin 19'uncu Milli Kurultayı

Dünya ekonomisinin  %39'una katkıda bulunan Çin tarihsel önemdeki kongre sürecine başladı. Çin Komünist Partisi bu 19. Milli Kurultayı'nda beş yıl süreyle partiyi ve ülkeyi yönetecek liderler seçilecek. 

Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı başladı. Pekin'de gerçekleşen kurultayda 2 bin 354 katılımcı yer aldı. Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi  Lideri Xi Jinping(Şİ Jinping) başkanlığında yürütülen kurultayda Çin'in dünyadaki önderliğini güçlendirecek kararlar alınacağı belirtildi. 

Buna göre, Çin, gelişmekte olan ülkelere desteğini güçlendirerek, uluslararası arenada etkin konumda olacak. 

Çin Genel Başkanı Xi Jinping liderliğinde, yolsuzluğa karşı operasyonlar öncelik sırasında olacak. Devlet kaynaklarının özel kesime değil, kamu işletmelerine daha fazla ayrılması yönünde çalışmalar yapılacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 21 kişi gözaltında
Sonraki Haber
Euro ve dolarda son durum! (18 Ekim Çarşamba dolar kaç lira)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.