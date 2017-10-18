Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Lideri Xi Jinping başkanlığında yürütülen kurultayda 2 bin 354 katılımcı bir araya geldi. Önümüzdeki 5 yıllık süreci şekillendirecek kararların alınacak. Yolsuzlukla mücadele öncelikli gündem maddelerinden olacak

Dünya ekonomisinin %39'una katkıda bulunan Çin tarihsel önemdeki kongre sürecine başladı. Çin Komünist Partisi bu 19. Milli Kurultayı'nda beş yıl süreyle partiyi ve ülkeyi yönetecek liderler seçilecek.



Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı başladı. Pekin'de gerçekleşen kurultayda 2 bin 354 katılımcı yer aldı. Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Lideri Xi Jinping(Şİ Jinping) başkanlığında yürütülen kurultayda Çin'in dünyadaki önderliğini güçlendirecek kararlar alınacağı belirtildi.



Buna göre, Çin, gelişmekte olan ülkelere desteğini güçlendirerek, uluslararası arenada etkin konumda olacak.



Çin Genel Başkanı Xi Jinping liderliğinde, yolsuzluğa karşı operasyonlar öncelik sırasında olacak. Devlet kaynaklarının özel kesime değil, kamu işletmelerine daha fazla ayrılması yönünde çalışmalar yapılacak.



ulusal.com.tr