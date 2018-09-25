Amerika ve Çin'in karşılıklı yaptırımlarında ikinci dalga başlamışken, Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, Amerika'yı Çin'in 'boğazına bıçak dayamakla' suçladı. Shouwen, bu şartlar altında ticaret savaşının çözülmesi için görüşme yapamayacaklarını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, Amerika ile başlayan ticaret savaşına ilişkin konuştu.



Başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Shouwen ABD'nin çok büyük bir ticari kısıtlama önlemini hayata geçirdiğini vurguladı. Buna tepki gösteren Shouwen "Görüşmeler nasıl ilerleyecek ki? Bu eşitçe yapılan bir görüşme değil" ifadelerini kullandı.



Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı "Amerika boğazımıza bıçak dayamışken, ticaret savaşının çözümü konusunda görüşme yapamayız" dedi.



Çin'de dışişleri bakanlığına denk olan Devlet Danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi de New York'ta konuştu. Wang Yi de ticaret görüşmelerinin 'baskı ve tehdit' ortamında yapılamayacağını söyledi.



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, ABD'de belirli güçlerin güvenlik ve ticaret alanlarında 'temelsiz suçlamalarda' bulunduğunu söyledi. Wang "Eğer bu devam ederse ABD-Çin ilişkilerinde son 40 yılın kazanımları bir anda yok olacak" diye konuştu.



Çin Devlet Konseyi ise ABD'yi 'ticari zorbalıkla' suçlamış, Washington'ın diğer ülkeleri isteklerine boyun eğmesi için tehdit ettiğini savunmuştu.





ulusal.com.tr