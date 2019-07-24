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Çin: ABD kara elini çeksin

Hong Kong'ta Çin karşıtı sokak gösterileri devam ediyor. Çin hükümeti eylemleri ABD'nin desteklediğini vurguluyor. Eylemcileri destekleyen açıklamalar yapan ABD'ye sert tepki gösterdi Çin Dışişleri Sözcüsü, "ABD'ye Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çin: ABD kara elini çeksin

Çin Hong Kong'daki gösteriler konusunda ABD'ye sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında "ABD'ye bir an önce Hong Kong'a uzattığı kara elini çekmesini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong'da tüm taraflara itidal ve şiddette başvurmama çağrısı yapılmış, şiddet haberlerinin "rahatsız edici" olduğuna işaret edilmişti.

Çin Dışişleri sözcüsü Hua Çunying, ABD'ye cevap verdi.

Hua, "Çin, kesinlikle herhangi bir yabancı gücün Hong Kong'a müdahale etmesine müsamaha göstermeyecek, herhangi bir yabancı gücün Hong Kong'u karıştırmasına izin vermeyecek" şeklinde konuştu.

Mevcut gelişmelerin ifade ve toplanma özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirten Çinli Sözcü, bu eylemlerin doğrudan Hong Kong hukuk sistemini ihlal ettiğini ve Tek Ülke-İki Sistem'in temel sınırlarına da ciddi şekilde meydan okuduğunu söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #abd
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