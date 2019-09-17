Suudi Arabistan'daki Aramco petrol rafinerilerine yapılan saldırının yankıları sürüyor. ABD Başkanı Trump saldırıyı İran'ın yaptığı kesinleşirse orantılı karşılık vereceklerini söyledi. Çin ise saldırının arkasında İran olduğu iddialarını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Rusya sonuca varmak için acele edilmemesi gerektiğinin altını çizerken NATO itidal çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'daki Aramco rafinerilerine saldırının yankıları sürüyor.



Ülke yönetimleri ve uluslararası organizasyonlar faili henüz kesin olarak kesinleşmemiş saldırı için Suudi Arabistan'a itidal çağrısı yaparken ABD Başkanı Donald Trump İran'ı hedef aldı.



ABD Başkanı İran'ı sosyal medyadan yalancılıkla suçladı. Ardından gazetecilere İran'a yapılacak bir saldırının orantılı olacağını söyledi.



Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı'na, Aramco saldırısına karşılık İran'a ABD'nin askeri bir saldırıda bulunup bulunmayacağı soruldu. Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet" dedi.



Trump, saldırının arkasında İran olup olmadığını kısa sürede netleştireceklerini söyledi. Ardından ne yapacaklarına karar vereceklerini kaydetti.



Suudi Arabistan ise saldırılara ilişkin soruşturmaya katılması için uluslararası uzmanlar çağırmaya hazırlanıyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da (Mayk Pompeo) yakında Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.



Yemen'de Suudi Arabistan güçleri sözcüsü ise İran'ı suçladı. Turki el-Maliki, "Bulunan kanıtlar saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğuna, saldırıların Yemen topraklarının dışından yapıldığına işaret ediyor" dedi.



ABD basınında ise ABD'li yetkililerin saldırıları İran'ın yaptığına dair kanıtları Riyad ile paylaştığına dair iddialar yer aldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, saldırının arkasında İran olduğu iddialarını "sorumsuzca" olarak nitelendirdi. Taraflara itidal çağrısı yaptı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.



Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia Aramco'ya yapılan saldırılar hakkında çelişkili açıklamalar olduğunu belirtti. Sonuca varmak için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.





ulusal.com.tr