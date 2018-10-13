ABD Hazine Bakanı Bali'deki IMF-Dünya Bankası toplantısında verdiği röportajda Çin ile yaşadıkları ticaret savaşı ve ABD tahvilleri hakkında konuştu. Çin'in elinde 1,17 trilyor değerinde ABD tahvili bulunuyor… ABD'li bakan, Çin bu tahvilleri elinden çıkarırsa ne yaparsınız sorusuna yanıt verdi?

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bali'deki IMF-Dünya Bankası toplantısında ABD'li CNBC kanalına röportaj verdi. Hazine Bakanı, ABD Merkez Bankası kararları, küresel ekonomi ve Çin üzerine açıklamalarda bulundu.



Mnuchin, Çin elindeki 1,17 trilyon ABD doları değerinde ABD tahvillerini elinden çıkarması durumunda başka alıcıların bu tahvilleri alacağını iddia etti.



ABD yakın zamanda Çin ürünlerine 200 milyar dolar gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Çin ise buna karşılık gümrük vergilerinde yaptığı değişiklikle ABD ürünlerindeki ithalata 60 milyar dolar maliyet getirmişti.



Bazı spekülasyonlara göre Çin, ticaret savaşlarına gümrük vergileriyle cevap vermek yerine elindeki 1,17 trilyon dolar değerindeki ABD tahvilini piyasaya sürebilir. Bunun ABD açısından Çin'in gümrük vergilerini artırmasından çok daha zorlayıcı olacağı öngörülüyor…



Ancak ABD Hazine Bakanı Mnuchin verdiği röportajda ABD tarafı olarak bu durumdan endişe duymadıklarını ifade etti. Mnuchin, "Çin tahvilleri elinde tutmak istemediği takdirde başka alıcılar olacaktır" dedi.



Ayrıca Mnuchin, ABD Merkez Bankası'nın Trump'ın eleştirileri nedeniyle herhangi bir zarar görmediğini aktardı. Trump'ın faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmasını istediğini anlatan Mnuchin, "Başkan ekonomik yavaşlamayla ilgili endişeli ve bu gayet yerinde" dedi.



ABD Hazine Bakanı ticaret savaşları hakkında da konuştu. Washington ile Pekin arasında yapılacak herhangi bir ticari görüşmenin para birimi meselelerini içermesi gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr