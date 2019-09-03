Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtı. Açıklamayı Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan yaptı. Çin Ticaret Bakanı, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kanuni haklarını savunacağını kaydetti.

Çin, ABD'yi dava etti.



Açıklama Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı.



Çin Ticaret Bakanlığı, ithal tarifelerini yükseltme gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtığını açıkladı.



Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, ABD'nin son gümrük vergilerini artırma hareketiyle Çin ile ABD arasında Osaka'da varılan anlaşmanın ihlal edildiğini belirtti.



Çin Ticaret Bakanı, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kanuni haklarını savunacağını kaydetti.



ABD, sın olarak Çin'den ithal ayakkabı, akıllı saat ve televizyon da dâhil olmak üzere 125 milyar dolar değerindeki çeşitli ürünlere yüzde 15 ek gümrük vergisi almaya başlamıştı.



Çin'in karşı hamle olarak ABD ürünlerine ek vergi getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Çin'deki ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı yapmıştı.



Trump, "Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı" diyerek Çin'i suçlamıştı.



ulusal.com.tr