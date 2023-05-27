Çin, ABD’ye karşı 20 farklı senaryo ile savaş simülasyonu yaptı

Çin güçlenen donanmasıyla yaptığı caydırıcılık gösterisini, savaş oyunlarıyla sürdürüyor. Tayvan’ı kuşatma tatbikatının ardından Çin, Güney Çin Denizi’nde ABD filosuyla çatışma simülasyonu yaptı. Senaryoların tümünde, ABD’nin sözde “batmayan filo”su hezimete uğradı.

Çin, Güney Çin Denizi’nde ABD Donanmasına karşı bir savaş simülasyonu düzenledi.

Çalışmanın raporunda, ABD’nin en üstün savaş gemilerinin Çin’in yüksek teknoloji füzeleri karşısında çaresiz olduğu saptandı.

Çinli askeri planlamacılar, simülasyon sırasında, uzay tabanlı casus uydulara erişimlerini kesmek ve mevcut hipersonik füzelerin sayısını sınırlamak gibi kendilerine birtakım kısıtlamalar da getirdi. Buna karşın oynanan 20 farklı senaryonun tümünde, ABD’nin 6’lı uçak gemisi grubunun “batırılmasının garanti olduğu” sonucuna ulaşıldı.

Söz konusu uçak gemisi grubu, ABD tarafından “batmayan filo” olarak niteleniyor. Çalışmayla Çin ordusu, ABD’nin simülasyonlarının tersine “en zayıf halkaya” değil, “en güçlü hedefe” karşı performansını sınamış oldu.

# abd # çin

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