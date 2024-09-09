Çin Ay'a tuğla taşıyor

Çin, Ay’da araştırma üssü kurmak için uzaya tuğla gönderecek. Ay toprağından yapılmış tuğlaların aşırı koşullarda nasıl dayandıkları test edilecek.

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Çin Ay'a tuğla taşıyor
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Çinli bilim insanları, Ay’da bir araştırma üssü kurmak için, simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya gönderecek.

Örnek tuğlaların Ay’daki aşırı koşullara karşı dayanıklık gösterip göstermeyeceği test edilecek.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden "akıllı inşaat" uzmanı Ding Lieyun'a göre, örnek tuğlalar önümüzdeki ay Tiangong uzay istasyonundan uzaya gönderilecek.

Pekin’in bilimsel araştırmalar kapsamında 2035 yılına kadar Ay'ın güney kutbu yakınlarında Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu inşa etmeyi planlıyor.

Üniversitenin Dijital İnşaat için Ulusal Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin başında bulunan Ding, “Tuğlaları Dünya'da 100 megapaskal gücüne kadar dayandığını ancak Ay'daki zorlu ortama dayanıp dayanamayacağını test edeceklerini bildirdi.

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