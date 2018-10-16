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Çin başbakanı Li Keqiang Hollanda'da

Çin Başbakanı LiKeqiang, resmî ziyaret için Hollanda'da. 14 yıldan bu yana ilk kez bir Çin Başbakanı Hollanda'yı ziyaret ediyor.

Çin başbakanı Li Keqiang Hollanda'da

Çin Başbakanı Li Keqiang, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Kral Willem-Alexander ile görüştü. Li görüşmelerde, iki büyük ticaret ülkesi olarak Çin ile Hollanda'nın birbirinin önemli ortakları olduğuna dikkat çekti.

Li, ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi güveni güçlendirmesini umduğuna dikkat çekti.

Çin Başbakanı, dosluk vurgusu yaptı.

Li Keqiang, Hollanda ziyaretinin ardından 12. Asya-Avrupa zirvesine katılmak üzere Belçika'ya gidecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hollanda #li keqiang #çin
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