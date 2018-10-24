Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan İsrail'deki temaslarının ardından Batı Şeria'ya gelerek burada Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile görüştü. Çişan, iki devletli çözümü desteklediklerini söyledi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.



Başkan Yardımcısı Çişan ile Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah bir araya geldi. Görüşmede Vang Çişan, ülkesinin "iki devletli çözüm" seçeneğini desteklediğini söyledi.



Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Filistin meselesindeki son gelişmeler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te devam eden Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetleri ve ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması konuları ele alındı.



Görüşmede birçok bakanın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü ve Fetih yürütme komiteleri üyeleri hazır bulundu.



ulusal.com.tr