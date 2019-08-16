Cammu Keşmir Kontrol Hattında bir Pakistan askeri daha Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan Çin yönetimi Keşmir meselesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir gerilimi sürüyor.



Kontrol Hattı'na bir Pakistan askerinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.



Açıklamayı Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptı.



Ghafoor, Pakistan askerinin, Hint güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.



Pakistan ve Hindistan arasında Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda dün çıkan çatışmada 5 Hint ve 3 Pakistanlı asker ile 2 sivil ölmüştü.



Öte yandan Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı istedi.



Konunun kapalı toplantıda görüşülmesi bekleniyor.



Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.



Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi, de geçen hafta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelmiş ve iki bakan Keşmir meselesini görüşmüştü.



ulusal.com.tr