İzmir Başkonsolosluğunu geçici olarak kapatan Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 'Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır' denildi

Çin'in Ankara Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yaparak İzmir Başkonsolosluğunun geçici olarak kapatılma kararına ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2015'te açılan İzmir Başkonsolosluğunun Çin ile İzmir görev bölgesi arasındaki iş birliğini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiği, bölgedeki Çin vatandaşları ve Çin asıllılara hizmet vermede önemli rol oynadığı kaydedildi.



Çin tarafının, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerine yönelik genel düzenlemelere istinaden 28 Şubat'tan itibaren İzmir Başkonsolosluğunu geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirilen açıklamada, "Başkonsolosluğun tüm diplomatik ve konsüler işleri Çin'in Ankara Büyükelçiliğine devredilecektir. Söz konusu karar, Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır" ifadesi kullanıldı.



'TÜRK HÜKÜMETİ ANLAYIŞLA KARŞILADI'



Çin'in bu kararını Türkiye hükümetine bildirdiği, bunun da Türk tarafınca anlayışla karşılandığı belirtilen açıklamada, "Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin her çevreden gelen arkadaşlarımıza yasal çerçevede konsolosluk hizmetleri sunmak ve daha önceki İzmir görev bölgemizin Çin tarafı ile karşılıklı temasları ve ticari ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.