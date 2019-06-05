Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in Rusya ziyareti bugün başlıyor. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ülkeye gelen Şi, Putin ile görüşmesinin ardından St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak. İki liderin gündeminde uluslararası zorluklar ve taraflar arasında kurulacak ticari işbirliğinin güçlendirilmesi var.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in Rusya'ya resmi ziyareti bugün başlıyor.



Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ülkeye gelen Şi, resmi ziyaret kapsamında Rus lider bir araya gelecek ve ardından St. Petersburg'daki Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak.



Yılın en önemli siyasi olaylarından olan görüşmede, iki liderin özellikle Çin ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacakları bildirildi.



Aynı zamanda tarafların enerji, sanayi ve uzay konularına da değineceği kaydedildi.



Uluslararası gündemde ise öne çıkan başlıklar Kuzey Kore, İran, Suriye ve Venezüella'daki meseleler ve Asya-Pasifik bölgesindeki işbirliği. İki ülke, Amerika dahil büyük Batı devletleriyle ilişkilerini de gündeme taşıyacak.



Görüşmeye dair Rusya tarafından yapılan açıklamada, Çin ve Rusya'nın uluslararası zorluklara karşı çoğu görüşünün aynı olduğu vurgulandı.



Akşam programında ise Bolşoy Tiyatrosu'nda Çin ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. Yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenleneceği açıklandı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 gün sürecek resmi ziyareti 7 Haziran'da son bulacak.





ulusal.com.tr