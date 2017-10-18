Asya'nın öncü gücü Çin yeni döneme hazırlanıyor. Çin'in Başkenti Pekin'de 21. yüzyıla damga vuracak politikalar şekilleniyor. Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı görkemli görüntülerle açıldı. Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Lideri Xi Jinping konuşmasında "güçlü ordu" vurgusu yaptı. Çin lideri, 21. yüzyılda birinci sınıf ordu kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Xi Jinping, "tepeden tırnağa yenilenme" çağrısı yaptı

Çin Komünist Partisi 19. Milli Kurultayı Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Lideri Xi Jinping başkanlığında yürütülen kurultayda 2 bin 354 katılımcı biraraya geldi. Önümüzdeki 5 yıllık süreci şekillendirecek karar alma süreci başladı.



Kongrenin açılış konuşmasında Çin Komünist Partisi Genel Başkanı Xi Jinping ekonomik gelişmenin yanında sosyal devlet anlayışını da güçlendireceklerini ifade etti.



"Çinli Komunistlerin asıl özlemi ve misyonu, Çin halkının mutluluğunu sağlamak ve Çin ulusunu gençleştirmek"



Çin Komünist Partisi Genel Başkanı ÇKP'nin askeri hedeflerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Çin lideri, 21. yüzyılda "birinci sınıf ordu kuracaklarını" açıkladı.



"Çin Komunist Partisi, güçlü ve modern bir ordu, donanma, hava kuvveti, roket kuvveti ve stratejik destek güçleri kuracak, ve Çin'e özgü savaş yönetim sistemi oluşturacak. Bu mekanizmayi 2020'ye kadar kurmuş olacağız. 2035'e geldiğimizde askeri teorileri, organizasyonları , askeri personel ve silah ve ekipmanları ulusal savunma ve ordu güçlerinin modernizasyonun tamamlanması için geliştireceğiz. 21. yüzyılın ortasına geldiğimizde Halk Ordusu dünyada 1. sınıf ordu olacak."



ÇKP Lideri Xi Jinping "sosyalizm yolundan asla vazgeçmeyeceklerini" söyledi.



"Bütün parti Çin'e özgü sosyalizmin kültürünü, sistemini ve teorisini oluşturan yolu benimsemek için daha duyarlı olmalı. Partinin politik bağlılığını, ulusal yenilenmeye katkıda bulunma çabasıyla sürdürmeli ve Çin'e özgü sosyalizmi geliştirmeliyiz."



Jinping , Uluslararası siyasette ve dünyadaki gelişmlerde Çin'in dünyadaki yerine vurgu yaptı.



"Bundan sonra ne Kapalı kapı politikasınının eski ve katı yolundan gideceğiz ne de sosyalizmden vazgeçmek gibi yanlış bir yola gireceğiz. Küresel konuları ilgilendiren ve dünyayı değiştiren gelişmelerde tarihin en ön sıralarında yer alacağız"



Kurultay gündeminde Xi Jinping düşüncesinin anayasaya geçirilmesi de yer alıyor. The Ekonomist dergisi Çin Devlet Başkanı'nı kapak yaptığı haberinde; Jinping, için dünyanın en güçlü adamı ifadesini kullanmıştı.



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