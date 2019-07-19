Marmara'da deprem oldu
Marmara'da deprem oldu
Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Şannan kentindeki Cona ilçesinde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.