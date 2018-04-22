Kazada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının alabora olması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.



İtfaiye dairesi, Guilin kentinde Taohua Nehri'nde dün meydana gelen kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, nehirde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.



Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığının neden alabora olduğu henüz bilinmezken, organizatörlerden 2'sinin gözaltına alındığı belirtildi.



Yetkililer, dün kayıkların alabora olması üzerine 60 kişinin nehre düştüğünü, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.