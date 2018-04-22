Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Türkiye'den ABD'ye tepki
Türkiye'den ABD'ye tepki
Damadın bu cevabı nikahı iptal ettirdi
Damadın bu cevabı nikahı iptal ettirdi

Çin'de alabora olan ejderha kayıkları

Kazada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Çin'de alabora olan ejderha kayıkları

Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının alabora olması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 

İtfaiye dairesi,  Guilin kentinde Taohua Nehri'nde dün meydana gelen kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, nehirde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. 

Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığının neden alabora olduğu henüz bilinmezken, organizatörlerden 2'sinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Yetkililer, dün kayıkların alabora olması üzerine 60 kişinin nehre düştüğünü, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #alabora #ejderha #kayık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.