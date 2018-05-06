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Çin'de deprem

Çin’in batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 

Çin'de deprem

Çin’in batısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde bulunan Yüşu Tibet özerk ilinin Çıngduo ilçesinde 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 

Depremin yerin 9 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. 

Çinghay’ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010’da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin
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