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Çin'de 'görgüsüz adetlere' son verilmesi çağrısı

Çin yönetimi, düğünlerde savurganca harcama yapılması, pahalı hediyeler alınması ve yüklü başlık paraları ödenmesi gibi "görgüsüz adetlere" son verilmesi çağrısında bulundu.

Çin'de 'görgüsüz adetlere' son verilmesi çağrısı

Guardian'ın haberine göre, Çin Sivil İşler Bakanlığı yetkilileri, düğün reformu konulu bir konferansta yaptıkları açıklamada, düğünlerin ülkenin değerleri ve hedeflerini "daha iyi yansıtması" gerektiğini dile getirdi. 

Çin'de giderek daha fazla harcama yapılan düğünlerle ilgili "kapsamlı reform" çağrısı yapan bakanlık yetkilileri, müsrifçe davranılan ve "paraya azgınca tapınmanın" yansıması olan törenlerin, sosyalist değerlerine aykırı olduğunu kaydetti.

Tek çocuk politikası sonucu erkek sayısının kadınlardan yaklaşık 30 milyon fazla olduğu Çin'de gelin ailelerinin uçuk başlık paraları istediği ifade ediliyor.

Bazı gelin ailelerinin damat tarafından nakit paranın dışında mücevher, araba, ev ve daha fazlasını talep ettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, Çin'in özellikle kırsal kesimlerinde bu adetlerin değiştirilmesinin zor olacağını dile getiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #düğün
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