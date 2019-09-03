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Çin'de ilköğretim okuluna saldırı: 8 ölü, 2 yaralı

Hubey bölgesinde bir ilköğretim okuluna düzenlenen saldırıda, 8 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Çin'de ilköğretim okuluna saldırı: 8 ölü, 2 yaralı

Çin'in Hubey bölgesinde bir ilköğretim okuluna düzenlenen saldırıda, 8 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Inşı şehri polisinden yapılan açıklamada, Chaoyangpo İlköğretim Okulunda ders başlama saatinden hemen önce, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adamın, öğrencilere silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Çocukların ne şekilde saldırıya uğradığına ve saldırının amacına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde meydana gelen saldırıda 8 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 2 öğrencinin yaralandığı kaydedildi.

Polis, gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğünü ifade etti.

Yerel "Southern Weekly" gazetesi, zanlının, daha öncede cinayete teşebbüs cezasından mahkumiyeti olduğunu, cezasını çektikten sonra haziran ayında serbest bırakıldığını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #çin
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