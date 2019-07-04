Çin'de kasırga: 6 ölü, 190 yaralı

Çin'in kuzeyini vuran kasırga can ve mal kaybına neden oldu. 15 dakikada etkili olan kasırgada 6 kişi öldü 190 kişi de yaralandı.

Çin'in kuzeyinde çıkan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti, 190 kişi yaralandı.



15 dakika süren fırtına ve hortum vurduğu yerleşim yerlerini enkaza çevirdi.



Fırtına özellikle Çin'in kuzeyindeki Liaoning Bölgesi'ni vurdu.



Fırtına konutlara, fabrikalara ve enerji hatlarına ciddi hasar verdi.



Yerel yetkililer zarar görmüş binalardan 210 kişinin kurtarıldığın açıkladı.



Kasırganın vurduğu yerleşim yerlerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.



Günün ağarmasının ardından kasırganın yarattığı tahribat özellikle sanayi bölgesinde daha net gözüktü.



ulusal.com.tr