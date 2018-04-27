Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.



Olay Şensi eyalatinin Mizhi bölgesindeki ortaokulda yaşandı.



Yetkililer saldırganın öğrencilere saldırdığını ve 7 öğrencinin ölümüne, 19 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.



Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.