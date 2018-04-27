Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
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Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı

Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı

Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay Şensi eyalatinin Mizhi bölgesindeki ortaokulda yaşandı.

Yetkililer saldırganın öğrencilere saldırdığını ve 7 öğrencinin ölümüne, 19 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. 

Etiketler; #çin
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