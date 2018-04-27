Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.
Olay Şensi eyalatinin Mizhi bölgesindeki ortaokulda yaşandı.
Yetkililer saldırganın öğrencilere saldırdığını ve 7 öğrencinin ölümüne, 19 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.