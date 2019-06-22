Çin'de sel felaketi: 61 kişi hayatını kaybetti

Haziran başından itibaren Çin'de etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde sele yol açtı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 61' yükseldi. 356 bin kişi ise evlerinden tahliye edildi

Çin'in güney kısmında etkili olan sağanak yağışlar ülkenin birçok bölgesinde de şiddetini arttırarak sel felaketine yol açtı.



Ülke yoğun sel mevsimine girerken, selden etkilenen bölgelerde can kayıplarının yanı sıra ciddi maddi zararlar yaşandı.



Sel sonucu 61 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlardan etkilenen evlerden tahliye edilenlerin sayısı ise 365 bine ulaştı.



Doğu Çin'in Anhui Eyaletinde şiddetli yağmur trafiği felç etti. Çin'in güneybatısındaki Fuling Bölgesinde de sokaklar sular altında kaldı.



Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sağanak yağışlar için kırmızı alarm verdi. Yerel polis memurları ise selden etkilenen yolları temizlemek için çalıştı.



İtfaiye ekipleri bölgeyi kontrol atına almak için yoğun çaba gösterdi.



Yetkililer, nehir taşkınlarından etkilenen bölgelere acil müdahalede bulunarak, kişileri tahliye etmeye devam ediyor.



Aynı zamanda Çin Halk Ordusu, sel felaketinde maruz kalan kişilere yardım etmek için kurtarma tatbikatı düzenledi.



ulusal.com.tr