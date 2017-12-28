Şinhua haber ajansının haberine göre, Pekin, Tianjin ve Hebei kentlerini ziyaret eden 53 ülke vatandaşları, maksimum 6 gün boyunca vize uygulamasından muaf olacak. Ancak bu kişilerin, vizesiz seyahatten yararlanmak için söz konusu kentlerden Çin'e giriş yapmaları gerekiyor.
Uygulamaya dahil olan ülkeler arasında Schengen ülkeleri, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Arjantin, Meksika ve Şili de bulunuyor. Türkiye ile vize serbestisiyle ilgili bir değişiklik ise olmadı.
Çin söz konusu uygulamayla, ülkeye iş gezisi yabancıların seyahatlarini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Çin hükümeti, başkent Pekin dahil üç kent için 53 ülkeye 6 günlük vize serbestisi uygulayacağını açıkladı.
Şinhua haber ajansının haberine göre, Pekin, Tianjin ve Hebei kentlerini ziyaret eden 53 ülke vatandaşları, maksimum 6 gün boyunca vize uygulamasından muaf olacak. Ancak bu kişilerin, vizesiz seyahatten yararlanmak için söz konusu kentlerden Çin'e giriş yapmaları gerekiyor.
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