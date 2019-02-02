Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin INF'den çekilmesi kararıyla ilgili "Bundan üzüntü duyuyoruz. Çin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve Rusya'yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor" açıklaması yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinden "üzüntü duyduklarını" açıklayarak, ABD ve Rusya'yı "ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye" çağırdı.



Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini ilişkin "Çin tarafı bundan üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.



Söz konusu anlaşmanın uluslarası barış ile küresel stratejik denge ve istikrarı koruduğunu dile getiren Gıng, şunları kaydetti:



"Çin, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor, ABD ve Rusya’yı ayrılıklarını yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyor."



Çin INF'nin çok taraflı hale getirilmesine karşı



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, INF'nin çok taraflı hale getirilmesinin bazı siyasi, askeri ve hukuki meseleleri içerdiğini savunarak, "Çin tarafı anlaşmanın çok taraflı hale getirilmesine karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gıng, diğer yandan mevcut anlaşmanın korunması ve uygulanmasının yenisinin yapılmasından daha fazla aciliyet arz ettiğini savundu.