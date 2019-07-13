Çin'den ABD'ye: Ateşle oynamayın

Çin ile Amerika arasındaki Tayvan krizi büyüyor. Amerika'nın Tayvan'a silah satışını onaylamasının ardından Çin tarafı Washington'u "ateşle oynuyorsunuz" diyerek uyardı. İran ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İran, "Tek Çin" politikasını desteklediğini açıkladı

Çin, Amerika'ya "Ateşle Oynamayın" uyarısı yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onaylamasının ardından Çin tarafından sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Macaristan'a yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yi'ye Tayvan'a silah satışı soruldu. Çinli bakan Amerika'yı "Ateşle oynamayın" diyerek uyardı.



Vang Yi, "Eğer Amerika tarafı ilişkilerde yeni sorunlar yaratmak istiyorsa, eylemleri nihayetinde bumerang etkisi yaratacaktır" şeklinde konuştu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang ise Tayvan'a silah satışı kararı üzerine Amerikalı şirketlere yaptırım uygulayacaklarını söyledi.



Tayvan gerilimi konusunda İran'dan Çin'e destek geldi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Çin ile Amerika arasındaki Tayvan gerilimi konusunda Washington'ı kınadı. Musevi, Pekin'in "Tek Çin" politikasına sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti.



İranlı Sözcü, Amerika ve İngiltere'yi Çin'in içişlerine müdahale etmekle suçladı. Musevi, "Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleyi ve son günlerde Tayvan ile Hong Kong'ta atılan tahrik edici adımları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr

