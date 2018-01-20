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Çin'den ABD'ye 'egemenlik ihlali' suçlaması

Güney Çin denizinde sular ısınıyor. Çin, Amerika'yı "egemenlik ihlali" ile suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika'ya ait bir savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki karasularına izinsiz girdiği belirtildi

Çin'den ABD'ye 'egemenlik ihlali' suçlaması

Çin ve Amerikan savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldi. Sulardaki dalaşma diplomasinin de tansiyonu yükseltti. Pekin, Washington'u "egemenlik ihlali" ile suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 17 Ocak'ta Amerika'ya ait bir destroyer Huangyan adasından 12 deniz mili açıktaki Çin karasularına izinsiz girdi. Çin Donanmasına ait gemiler, "dost-düşman kontrolü" yaptı ve Amerikan gemisine sulardan ayrılması gerektiği uyarısını iletti.

Gerilimden sonra Pekin, Washington'u "egemenlik ihlali" ile suçladı. Açıklamada "ABD ordusuna ait geminin eylemleri Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor ve bölgede önceden planlanan eylemlerde bulunan Çin gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.

Pekin ayrıca 'egemenliğini sağlama amacıyla tüm gerekli önlemleri alacağını' kaydetti.

Güney Çin Denizi üzerindeki bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #abd #egemenlik ihlali
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