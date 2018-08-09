ABD'nin 23 Ağustos'ta Çin'e uygulayacağı ek gümrük tarifelerine Çin'den misilleme geldi. Çin 16 milyar değerinde ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu

Çin, Amerika'nın yaptırımlarına aynı şekilde karşılık verecek.



ABD'nin 23 Ağustos'ta 16 milyar dolarlık Çin malına yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin'den yeni bir hamle geldi.



Açıklamayı Çin Ticaret Bakanlığı' yaptı. Buna göre Çin'in, yıllık toplam ithalat değeri 16 milyar dolar olan ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiği duyuruldu. ABD petrolü ve Amerika'da üretilen otomobillerin de bu gümrük vergilerine tabi olacağı belirtildi.



Uzmanlar ülkelerin uygulayacağı yaptırımların yalnızca Pekin ve Washington'u zarara uğratmakla kalmayacağını belirtiyor, dünya genelinde tedarik zincirinin bozulacağına dikkat çekiyor.



Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da, Washington'un ek vergi kararı için "Bu çok mantıksız bir uygulama" ifadesi kullanıldı.





ulusal.com.tr