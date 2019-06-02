Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşında, taraflardan tansiyonu yükseltecek adımlar gelmeye devam ediyor. ABD, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden yüzde 25'lik vergi almaya başladı. Çin'den ise karşı adım gecikmedi. Çin hükümeti, Amerika'dan ithal edilecek ürünlere aynı oranda ek gümrük vergisi talep ediyor.

Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumartesi günü itibariyle limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin mallarından yüzde 25'lik ek gümrük vergisi almaya başladı.



ABD tarafından gümrük vergisine uygulanan artış; internet, mobilya, ev aletleri ürünlerinin yanı sıra Çin'den gelen çok sayıda ara ürünü de içeriyor.



Amerika'nın bu kararına Çin'in cevabı gecikmedi.



Çin hükümeti, Amerika'dan ithal edilecek ürünlere aynı oranda ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.



Uygulamanın, spor malzemeleri, müzik aletleri ve şaraplar gibi ürünler başta olmak üzere yaklaşık 60 milyar dolar değerindeki ürünleri etkileyeceği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, üç hafta önce Çin'den ithal edilen yaklaşık 200 milyar dolarlık ürüne ek vergi uygulanacağını kaydetmişti.



Öte yandan Çin Danıştay Bilgi Bürosu, ABD ile ekonomik ve ticari durumun ele alındığı ve Çin'in ticaret savaşındaki gelişmeler üzerindeki politik konumunu sunan bir bildiri yayınladı.



Bildiride, Amerika'nın Çin'e ithalatla ilgili uyguladığı yaptırımların iki ülke arasındaki ticaret sorunlarını çözemeyeceği ve ABD'nin müzakere sürecindeki aksaklıklardan sorumlu olduğu belirtildi.



Pekin ile Washington arasındaki ekonomik anlaşmazlık yaklaşık bir yıl önce başlamıştı.



Taraflar arasında tırmanan gerilimin çözülmesi için en büyük umut Haziran sonundaki G20 zirvesi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping, bu zirvede bir araya gelecekler. Ancak liderlerin ticari anlaşmazlıklar için özel bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.





ulusal.com.tr