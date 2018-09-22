Çin, Rusya'dan S-400 aldıkları gerekçesiyle kendilerine ambargo uygulayan Amerika'ya sert yanıt verdi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian "karışmaya hakkınız yok, bazı sonuçlarla karşı karşıya kalırsınz" dedi. Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Çin'in Amerika ile ticaret görüşmeleri yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Çin, Amerika'ya S-400 konusunda sert tepki verdi, "sonuçları olur" dedi.



Çin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alan Washington'u uyardı.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian,Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını belirtti. Wu, "Pekin’in Rusya ile savunma işbirliğine karışmaya hakkınız yok, bu yüzden bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız" ifadelerini kullandı.



Yaptırımların hemen iptal edilmesini söyleyen Savunma Bakanı, "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti" diye konuştu.



Öte yandan Amerikan Wall Street Journal Gazetesi de ismini açıklamadığı yetkililere dayandırdığı haberinde, Çin ve Amerika arasıdaki ticaret görüşmeleriyle ilgili kritik bir bilgiye yer verdi.



Habere göre Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti. Başbakan Yardımcısı Liu He gelecek hafta Washington'a göndermeyecek.



ulusal.com.tr