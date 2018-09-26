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Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Pekin yönetimi, ABD'nin Tayvan'a askeri teçhizat satışına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü Ging Şuang "ABD’nin Tayvan’a silah satış planına kesinlikle karşı çıkıyoruz." dedi.

Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

ABD'nin Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışına Pekin yönetimi tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü Ging Şuang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu silah satışına ilişkin konuştu. Ging "ABD’nin Tayvan’a silah satış planından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kesinlik karşı çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Bunun uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu belirten Gıng, bu durumun Çin’in egemenlik hakkı ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

Sözcü Gıng, ABD’ ye silah satış planını iptal etmesi ve Tayvan ile askeri iletişimini kesmesi çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Tayvan'a 330 milyon dolarlık satışın onaylandığı belirtilmiş, satışın Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulanmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pekin #çin #Tayvan #abd
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