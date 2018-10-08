Doğu Asya gezisi kapsamında Çin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Çin Dışişleri Bakanı Pompeo'ya "temel çıkarlara zarar verme" uyarısında bulundu.

Çin-ABD ilişkileri; Ticaret Savaşları, Çin'in Rusya'dan S-400 sistemi alması ve ABD-Tayvan askeri işbirliği nedeniyle daha önce görülmemiş düzeyde gergin bir hâl aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretinde tüm bu konular ele alınırken Çin tarafı ABD'yi uyardı.



Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Pekin'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.Görüşme öncesi basın mensuplarına yapılan açıklamada Vang, ABD ilişkilerinin kritik bir durumda olduğunu belirtti. Vang, Çin'in barışçıl tutumuna devam edeceğini söyledi.



Washington yönetiminin Çin'in kalkınma trendini doğru şekilde anlaması gerektiğini vurgulayan Vang, ABD'nin "yersiz eleştirilerini ve Çin'in temel çıkarlarına zarar veren hatalı davranışlarını" bırakması gerektiğini ifade etti.



Çin Dışişleri Bakanı, "ABD'yi Tayvan ile resmi ve askeri iletişimini kesmeye" çağırdı. Vang Yi, "Tayvan'a silah satışını durdurmaya çağırıyoruz." sözleriyle askeri gerilime işaret etti.



Vang ayrıca, ABD ile Kuzey Kore'nin doğrudan diyalog kurmasını desteklediklerini ve bu alanda önemli rol oynamaya devam etmek istediklerini dile getirdi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise görüşmede iki ülke ilişkilerinde birçok alanda bariz farklılıkları olduğunu ancak ABD'nin Çin'in gelişmesine karşı çıkmadığını söyledi. Pompeo, ABD'nin Pekin yönetimini engelleme niyeti taşımadığını belirtti.



Çin ve ABD arasında ilave gümrük vergileriyle başlayan ticari ve ekonomik gerginlik, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı ve Güney Çin Denizi'nde Pekin yönetiminin hak iddia ettiği adaların yakınlarına savaş gemisi göndermesi nedeniyle askeri bir boyut da taşıyor...



ulusal.com.tr