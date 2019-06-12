Çin Amerika'yı, Tayvan ile ilgili meseleleri dikkatli bir şekilde ele almaya ve 'Tek Çin' ilkesi ile iki ülke arasındaki anlaşmalara olan bağlılığını korumaya çağırdı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni Tayvan ile ilgili sorunları dikkatli bir şekilde ele almaya çağırdı.



Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Fengshan, bazı Amerikalı senatörlerin Tayvanlı lider Tsai Ing-wen'ı, ABD Kongresi’nde konuşmaya davet ettiğini söyledi.



Fengshan (Fengşian), Amerika'nın bu planına Çin'in karşı olduğunu açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili ciddiyetini dile getirdiğini belirten sözcü, "Bazı Amerikalı senatörler, Tek Çin ilkesini ve Çin ile Amerika arasındaki anlaşmaları ciddi şekilde ihlal eden yorumlar yapıyorlar" dedi.



Fengshan, Çin veTayvan arasındaki anlaşmazlığın karmaşık olduğunu belirtti, Amerika'nın 'Tayvan'nın bağımsızlığı' konusunda ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermek yerine Tayvan'la ilgili meseleleri dikkatli bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi.



Öte yandan Çin Devlet Konseyi sözcüsü, Tayvan'daki Demokratik İlerici Partiyi de, sert bir şekilde uyardıklarını bildirdi.



Fengshan, Tayvan'ın yabancı güçlere güvenmemesi gerektiğini vurguladı.



Çin ve Amerika, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Çin'in Tayvan sorunu ile ilgili anlaşmaları sırasıyla 1972, 1978 ve 1982’de imzaladı. Bu anlaşmaların hepsi Tek Çin prensibini koruyor.





ulusal.com.tr