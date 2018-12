Çinli teknoloji firması Huawei Mali İşler Direktörü Ming'in tutuksuz yargılanması için dün Kanada'da başlayan duruşma bugün devam ediyor. Çin'den ise bir başka yargı kararı geldi. Çinli mahkeme Apple'ın pek çok ürününün Çin'de satışını patent ihlali nedeniyle durdurdu.

Geçen hafta Kanada'da Vancouver kentinde gözaltına alınan Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü Ming Vancu tutuksuz yargılanmak üzere dün hakim karşısına çıkmıştı. İran yaptırımlarına uymadığı gerekçesiyle göz altına alınan Ming'in dün tutuksuz yargılanmasıyla ilgili duruşması dün bitmediğinden bugün de Kanada'da devam edecek.



Ming'in tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağı belirsizliğini korurken önemli bir hukuk kararı da Çin'den geldi.



Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm, Çin'de mahkeme kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu.



Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.



Apple'dan yapılan açıklamada ise Qualcomm'un girişimi çaresizlik olarak yorumlandı.



ABD ile Çin arasında yaşanan Ticaret Savaşları, Teknoloji Savaşlarına doğru evrilirken bir haber de Tayvan'dan geldi. Çin ile jeopolitik çekişme içinde bulunan Tayvan, Çin firmaları Huawei ve ZTE Corp'un mobil iletişim altyapı ve donanımlarının kullanılması 5 yıl süreyle yasakladı.



