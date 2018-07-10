Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Orta Doğu ülkelerine 20 milyar dolar kredi ve 1 milyon 600 bin dolar mali yardım içeren yeni bir destek paketi açıkladı. Bu ülkeler arasında Filistin başta olmak üzere Suriye, Ürdün, Lübnan ve Yemen bulunuyor.

Çin, milyarlarca doları Orta Doğu'ya kredi ve yardım paketi olarak gönderecek.Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Pekin'de 21 Arap ülkesinin temsilcisiyle Çin- Arap İşbirliği Forumunda bir araya geldi. Şi, burda yaptığı konuşmada Ortadoğu'nun ekonomik büyümesini canlandırmak amacıyla yardım yapılacağını açıkladı.Çin Devlet Başkanı Şi, Orta Doğu ülkelerine 20 milyar dolar kredi ve 1 milyon 600 bin dolar mali yardım içeren bir destek paketi oluşturdu.Çin, paket kapsamında ekonomik kalkınma için Filistin Yönetimi'ne 1 milyar yuan yani 150 milyon dolar yardım verecek. Pekin ayrıca Ürdün, Suriye, Lübnan ve Yemen'e ise 600 milyon dolar yardım temin edecek.Paket kapsamındaki 20 milyar dolarlık kredi ise "ekonomik yeniden yapılandırma" ve "endüstriyel canlanma" planını finanse etmek için kullanılacak.Şi, işbirliğinin petrol, gaz, nükleer enerji ve temiz enerji sektörlerini de kapsayacağını söyledi.Paket kapsamında 3 milyar dolar fonla Çin ve Arap bankalarından yeni bir konsorsiyum da kurulacak. Şi bu noktada Arap ülkeleri ve Çin arasındaki dostluk ve ticaretin eski İpek Yolu'na dayandığına dikkat çekti.Arap ülkelerindeki katılımcılarsa Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesine katkıda bulunmak istediklerini ve Çin'i güvenilir bir müttefik olarak gördüklerini belirtti.