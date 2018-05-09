Kararla ilgili bir açıklamada Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, taraflara sorumlu şekilde davranmaları konusunda çağrıda bulundu.

Çin, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirterek, tüm taraflara sorumlu şekilde davranmaları, siyasi ve diplomatik yönlü çözümlere bağlı kalmaları çağrısında bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de günlük basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan sözcü, Washington yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduklarını ifade etti.



Ülkesinin tarafsız, adil ve sorumlu şekilde tüm taraflarla diyalog ve istişareyi sürdüreceğini ve çok taraflı anlaşmaların uygulanması ve korunması için çaba göstereceğini dile getiren Gıng, "Tüm taraflar, anlaşmayı uygulamalı" dedi.





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